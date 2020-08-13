S7 разбавит парк пассажирских самолетов двумя грузовыми Boeing 737

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших в РФ пассажирских авиакомпаний S7 Airlines решила приобрести два грузовых самолета.

Согласно сообщению S7, она подписала договор на поставку двух Boeing 737-800BCF с лизинговой компанией GECAS. Поставки запланированы на ноябрь 2020 и январь 2021 гг.

"Это будут первые самолеты в воздушном флоте S7 Airlines, полностью ориентированные на перевозку грузов по среднемагистральным маршрутам", - говорится в сообщении.

Управлять самолетами будет S7 Cargo. Сейчас эта компания организует таможенное оформление и перевозки коммерческих грузов и почты в багажных отсеках пассажирских самолетов S7 Airlines. В апреле-мае на фоне пандемии COVID-19 она также организовала перевозки товаров медицинского назначения, в том числе в салоне лайнеров.

Грузоподъемность Boeing 737-800BCF составляет 23,9 т, дальность полета – до 3 750 км.

"Дополнительные емкости будут задействованы на направлениях с высоким спросом и ограниченными возможностями багажно-грузовых отсеков пассажирских самолетов (...) По нашей оценке, новые воздушные суда позволят увеличить объем перевозимых груза и почты на 30%", - отметил гендиректор S7 Cargo Илья Ярославцев, которого цитирует пресс-служба.

S7 – российская авиационная группа, основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. Парк компании состоит из 101 пассажирского самолета: 61 Airbus A319/320, 23 Boeing 737-800 и 17 Embraer 170.