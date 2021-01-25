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S7 запустит онлайн-сервис бронирования самолетов для личных перелетов

S7 запустит онлайн-сервис бронирования самолетов для личных перелетов
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 запускает на своем сайте сервис бронирования самолетов для личных перелетов.

"Пока путешественники могут выбрать перелет по России в одну сторону или туда-обратно с вылетом из Москвы или в Москву, позже география сервиса будет расширяться", - говорится в сообщении перевозчика.

Для бронирования доступны среднемагистральные Airbus A319 Extra Edition: в бизнес-классе там могут разместиться 24 человека, в экономическом - 72. Обслуживание в полете по умолчанию соответствует регулярным рейсам S7, учитываются "персональные пожелания", сказано в сообщении.

Рассчитать стоимость рейса можно с помощью онлайн-калькулятора. К примеру, аренда самолета с вылетом из Москвы в Калининград и обратно в феврале обойдется для всех пассажиров более чем в 2 млн руб., в Сочи и обратно – в более 2,7 млн рублей, в Петропавловск-Камчатский – в более 9,8 млн рублей.

По данным Росавиации, пассажиропоток S7 в прошлом году сократился на 31%, всех российских авиакомпаний - на 46%. На фоне падения спроса на регулярные рейсы из-за COVID-19 перевозчики были вынуждены приостановить эксплуатацию части флота, некоторые приспособили его под грузовые и чартерные перевозки.

S7 – российская авиационная группа, основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.

S7

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