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Премьер РФ назвал безобразием проблемы с обустройством погранпереходов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал низкую эффективность реализации программы по строительству и модернизации пунктов пропуска через границу, особенно на Дальнем Востоке.

По этой теме глава правительства заслушал в понедельник доклад во время посещения временного пункта пропуска у недавно построенного моста между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.

Мишустин обратил внимание в целом на низкое кассовое исполнение программы, касающейся обустройства погранпереходов, отметив, что на Дальнем Востоке из 58 таких объектов только четыре находятся "в более-менее приличном состоянии, остальные не готовы", а выделенные средства перебрасываются на другие цели. "Коллеги, честно, ну это безобразие, я не понимаю!" - сказал премьер.

По его мнению, за четыре года, прошедших с момента передачи функций Росграницы Минтрансу РФ, "можно было какой-то порядок навести". "Получается, мы все делаем для того, чтобы практически расписаться в собственном неумении организовать работу", - посетовал Мишустин.

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что еще в прошлом году отмечалось очень низкое кассовое исполнение программы по погранпереходам, "на что было обращено внимание министру транспорта". "...Была подтверждена необходимость ускорения освоения (выделенных средств - ИФ), тем не менее мы видим: в текущем году повторяется та же самая ситуация. К сожалению, мне кажется, что Минтрансу просто нужно более внимательно относиться к транспортной инфраструктуре (...)", - сказал глава Минфина.

Мишустин же заметил, что из-за проблемы с погранпереходами "смысл труда рабочих, которые на сегодняшний день построили этот мостовой переход (через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ - ИФ), теряется".

"Более того, когда нет нормальных переходов, впечатление от страны, куда люди идут, оно тоже соответствующее - там же и таможенные, и пограничные процедуры. Должно быть хорошее настроение (у тех, кто переходит границу - ИФ), (...) а здесь, к сожалению, беда", - констатировал глава правительства.

Мишустину доложили, что проблема связана в том числе с недобросовестными подрядчиками и что после 2016 года было возбуждено 13 уголовных дел, пришлось расторгнуть контракты по ряду объектов, но из-за этого сроки строительства сдвигались. "Что, за четыре года все подрядчики были уголовниками?" - поинтересовался премьер.

Глава кабмина предложил "рассмотреть эффективность работы, связанной с погранпереходами вообще в стране и в частности на Дальнем Востоке, потому что это не дело". "Мы приедем (из командировки по Дальнему Востоку - ИФ) и давайте серьезно подумаем над тем, как наладить эффективное управление пунктами пропуска", - заявил он. "Очень грустно", - заключил Мишустин.

Михаил Мишустин Дальний Восток Благовещенск Хэйхэ Антон Силуанов

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