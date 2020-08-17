Режим ЧС ввели в трех районах Омской области из-за птичьего гриппа

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В трех районах Омской области объявлен режим ЧС и введен карантин из-за выявленных в них очагов птичьего гриппа, сообщил журналистам в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

По его словам, первый очаг птичьего гриппа был выявлен 12 августа в Полтавском районе, позднее еще две вспышки заболевания были зафиксированы в Крутинском и Нижнеомском районах.

В субботу, 15 августа, в этих районах власти изъяли в 106 подворьях 1840 птиц общим весом 3,5 тонны, рассказал омский министр. При этом изымали как заболевших птиц, так и здоровых, добавил он.

Карантин введен минимум на 21 день - в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. В настоящее время там проводятся все необходимые профилактические мероприятия, на подворьях проведена дезинфекция, а на въездах в населенные пункты установлены дезбарьеры, на которых досматриваются все въезжающие и выезжающие автомобили.

После снятия карантина, по словам Дрофы, все владельцы изъятой птицы получат компенсацию. Он также подчеркнул, что болезнь представляет опасность и для человека.

"Достоверно доказано, что так называемая испанка, унесшая жизнь порядка 50 млн человек, была вызвана одним из подтипов вируса гриппа птиц, который может мутировать", - подчеркнул Дрофа.

В свою очередь руководитель управления Россельхознадзора по Омской области Олег Подкорытов отметил, заражение домашней птицы в регионе произошло от диких водоплавающих птиц. Причиной мог стать выгул домашних уток и гусей в тех водоемах, где гнездится и размножается дикая птица, или же использование в качестве кормов водорослей или рыбы.