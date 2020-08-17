Неизвестные обстреляли сотрудников силовых структур в Ингушетии

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В предгорной зоне Ингушетии ищут группу бандитов, открывших стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщил в понедельник агентству "Интерфакс" информированный источник.

Инцидент произошел недалеко от предгорного села Галашки. Группа из нескольких человек напала на сотрудников правоохранительных органов, которые наткнулись на схрон в лесном массиве, сообщил источник.

Сейчас сотрудники силовых структур прочесывают лесной массив для установления местонахождения стрелявших.

По данным источника, знакомого с ситуацией, в предгорной зоне Сунженского района введены ограничения в связи со спецмероприятиями по розыску бандгруппы. "В предгорной зоне в связи с комплексными оперативно-розыскными мероприятиями силовиков введены ограничения, перекрыты мосты и дороги, обеспечена безопасность местного населения", - сказал источник.