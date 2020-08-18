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В Самаре из-за массового отравления детей закрыли лагерь "Волгаренок"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Новокуйбышевский следственный отдел СУ СКР по Самарской области проводит проверку в связи с появлением в СМИ информации об отравлении детей и сотрудников в детском лагере "Волгаренок", сообщает пресс-служба ведомства.

"В СМИ появилась информация о том, что сотрудники и дети, отдыхающие в детском лагере "Волгаренок", расположенном в Волжском районе Самарской области, обратились за медицинской помощью в связи появлением признаков отравления. Начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

В свою очередь, прокуратуры Самары и Волжского района также начали проверку обстоятельств случившегося.

"В ходе проверки будут выяснены причины и условия отравления детей, а также дана оценка действиям должностных лиц по организации питания и пребывания детей в лагере", - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Региональный Роспотребнадзор 14 августа зафиксировал вспышку кишечной инфекции в самарском лагере "Волгаренок". С жалобами к медикам обратилось 18 детей и трое воспитателей. Всего в лагере на тот момент находилось 113 детей и 34 сотрудника. 15 августа все дети были отправлены домой, лагерь закрыт.

Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб пищевых продуктов, питьевой воды, обследованием заболевших, контактных лиц и персонала лагеря.

В настоящее время из числа заболевших детей госпитализированы только двое, остальные находятся дома под наблюдением врачей.

Самара Самарская область СКР

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