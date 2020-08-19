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Правительство РФ обсудит экологические проблем в Усолье-Сибирском

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в среду обсудит вопрос о выделении из резервного фонда средств на выполнение комплекса неотложных мер по оздоровлению экологической ситуации в городе Усолье-Сибирское Иркутской области.

"Проект распоряжения предусматривает выделение Минприроды России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение комплекса первоочередных неотложных мер, направленных на приведение в безопасное состояние объектов, расположенных на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области и подвергшихся загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции", - сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Отмечается, что проведение первоочередных мер позволит обезопасить эти объекты, снизить экологические риски и защитить местных жителей.

30 июля президент РФ Владимир Путин поручил с привлечением сил Минобороны и Росгвардии срочно принять меры по изолированию промышленной площадки в Усолье-Сибирском, где находятся аварийные объекты химических отходов, обеспечению ее охраны и ликвидации загрязнения.

Вся производственная деятельность на промплощадке "Усольехимпрома" была прекращена в 2010 году.

Общая площадь территории "Усольехимпрома" составляет 610 га, там располагается более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, ж/д полотно общей протяженностью более 20 км, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 км. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.

С осени 2018 года в Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за угрозы химического загрязнения. Тогда на территории "Усольехимпрома" произошло подряд несколько утечек опасных веществ, в основном спровоцированных деятельностью нелегальных сборщиков металлолома.

Правительство РФ Иркутская область

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