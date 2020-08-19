"Ведомости" узнали о планах Промсвязьбанка купить 59 самолетов SSJ100

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Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк может купить 59 ближнемагистральных самолетов SSJ100 примерно на 140 млрд рублей, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Партию лайнеров может приобрести компания "ПСБ лизинг" за счет кредита Промсвязьбанка, указывает издание. Один такой самолет стоит около $33 млн, или 2,4 млрд рублей по действующему курсу, поэтому вся партия обойдется примерно в 140 млрд рублей, отмечает газета. Поставки новых SSJ100 из этой партии в этом году планируются "Аэрофлоту", Red Wings, а также, возможно, "Азимуту" и "Якутии".

Куратором авиационного направления в Промсвязьбанке, по данным "Ведомостей", назначен Юрий Новожилов, советник председателя банка Петра Фрадкова.

В случае совершения сделки компания "ПСБ лизинг" станет крупнейшим владельцем флота SSJ100. Сейчас в лидерах "ВЭБ-лизинг", который владеет 51 "Суперджетом", и ГТЛК с 44 такими лайнерами. Еще десять SSJ100 принадлежат "Сбербанк лизингу", а всего в 2011-2020 годах ОАК поставила 173 SSJ100.

В мае президент РФ Владимир Путин одобрил программу покупки у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и поставки российским авиакомпаниям в течение ближайших нескольких лет 59 ближнемагистральных самолетов SSJ100. Такое количество "Суперджетов" в разной степени готовности (в том числе 22 построено полностью) скопилось у ОАК за несколько лет. По данным "Ведомостей", раньше среди потенциальных покупателей рассматривались Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и "ВЭБ-лизинг".

Промсвязьбанк принадлежит государству через Росимущество. Банк с декабря 2017 года санировался Управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). На базе кредитной организации создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. Промсвязьбанк по итогам второго квартала 2020 года занял 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".