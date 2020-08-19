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Brent торгуется у $45,12 за баррель

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти в среду утром снижаются на ожиданиях итогов заседания Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ и публикации еженедельного отчета Минэнерго США.

К 8:06 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,34 (0,75%), до $45,12 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $0,09 (0,2%).

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на $0,25 (0,58%), до $42,64 за баррель. За предыдущую сессию цена контракта не поменялась.

Министры стран ОПЕК+ в среду обсудят исполнение сделки по снижению добычи и компенсационные сокращения в странах, которые нарушили квоты в мае-июле, пишет S&P Global Platts. Участники ОПЕК+, как ожидается, продолжат придерживаться сделки в ее нынешнем варианте, предполагающем сокращение добычи на 7,7 млн б/с, отмечают аналитики ING.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 14 августа, сократились на 4,26 млн баррелей. Те же данные показали рост запасов бензина на прошлой неделе.

"API сообщил о заметном росте запасов бензина, что несколько ослабило "бычьи" настроения на рынке", - отмечает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 КСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют, что данные покажут снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. По их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей.

Brent WTI США ОПЕК

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