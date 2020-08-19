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Минпросвещения предложило отменить педагогическую экспертизу законопроектов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Министерство просвещения предложило исключить из закона об образовании положение о том, что законопроекты и нормативные акты об образовании и воспитании должны проходить педагогическую экспертизу. Поправки об отмене положения опубликованы на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Эта норма неэффективна, избыточна, она не работала и вообще устарела, говорится в пояснительной записке к поправке.

Педагогическую экспертизу решили ввести, чтобы вовремя выявлять нормы, вредные для образовательного процесса.

Предполагалось, что педагоги будут оценивать проекты таких норм, а результаты их экспертизы федеральная власть будет изучать и реагировать в течение месяца, публикуя ответ в интернете.

Одновременно был введен другой механизм: публикация проектов нормативных актов на сайте regulation.gov.ru. В результате идея о педагогической экспертизе реализовалась фактически через этот инструмент: и учителя, и родители активно участвуют в оценке предложений власти.

"Учитывая, что в настоящее время проекты нормативных правовых актов, в том числе касающиеся вопросов обучения и воспитания, подлежат обязательному общественному обсуждению, проведение процедуры педагогической экспертизы нормативных правовых актов является избыточной", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект об отмене этой нормы будет обсуждаться до 3 сентября.

Минпросвещения

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