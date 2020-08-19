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Кудрин рассказал Путину о недостаточной открытости органов власти

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Не более трети министерств и ведомств вовремя отвечают на запросы СМИ, меньше 50% своевременно реагируют на запросы граждан, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сегодня мы выявили целый ряд недостатков, мы проранжировали все министерства и ведомства по этим критериям, выработали методологию. Только треть ведомств своевременно отвечают на запросы журналистов. Менее половины министерств и ведомств дают своевременные ответы на запросы граждан в соответствии с действующим законодательством. Конечно, это снижает доверие к государству", - сказал Кудрин.

"Недостаточно открыто большинство общественных советов, то есть каждое министерство и ведомство имеет общественные советы, но не публикует данные и, в том числе, выполненные результаты принятых решений", - отметил он

По его словам, некоторые министерства и ведомства, прежде всего силового блока, были проверены только по отдельным показателям.

"Достаточно высокий уровень открытости, взаимодействия с гражданами мы видим у Федеральной службы судебных приставов, у Министерства внутренних дел, Министерства юстиции. Они работают в общем порядке и, как правило, показывают хороший результат, лучше, чем все остальные", - сказал Кудрин.

Кроме того, Счетная палата положительно оценивает с точки зрения открытости Минкультуры, Минэнерго, Федеральную налоговую службу. "Они умеют работать с большими данными, привлекая граждан, создают новые сервисы для пользования услугами этих министерств и ведомств", - отметил глава Счетной палаты.

Ранее сообщалось, что Счетной палатой в своем докладе "Открытое государство" был представлен анализ деятельности 72 министерств и ведомств.

Счетная палата РФ Алексей Кудрин Владимир Путин

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