СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Система корпоративного управления организациями с государственным участием и ФГУПами несовершенна и нуждается в доработке, к такому выводу Счетная палата РФ пришла по результатам анализа практики формирования и реализации в 2017-2019 годах дивидендной политики при осуществлении от имени РФ прав акционера и собственника имущества ФГУПов.

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.

Учет

Одна из существенных проблем в управлении АО с госучастием и ФГУПами - отсутствие достоверной и полной информации как о количестве, так и финансовой деятельности этих организаций, полагает СП.

Так, сведения единственной системы, которая агрегирует информацию о количестве АО и ФГУПов, ФГИАС "Единая система управления государственным имуществом", за ведение которой отвечает Росимущество, не совпадают с аналогичными данными Росстата и ФНС, говорится в отчете.

О результатах финансовой деятельности организаций с госучастием также нет полноценной информации. Минэкономразвития в свои отчеты для правительства включает сведения только о деятельности 10 крупнейших АО, а это 1% от их общего количества. В результате более 90% АО находятся в "серой зоне" и их деятельность никак не анализируется. По мнению Минэкономразвития, финансово-экономическая деятельность крупнейших АО оказывает определяющее влияние на общие показатели деятельности всех обществ, поэтому в правительство представляется анализ деятельности только 10 крупнейших. При этом контрольное ведомство отмечает, что у значительного числа АО, не относящихся к крупнейшим, финрезультаты нестабильны или имеют отрицательную динамику. Таким образом, нет оснований утверждать, что тенденции деятельности крупнейших характерны для всех обществ.

По данным СП, отчеты об управлении акциями не содержат анализа финансово-хозяйственной деятельности более 350 обществ с контрольным пакетом в федеральной собственности, порядка 70 АО с блокпакетом и более 500 АО, где РФ миноритарий.

Сведения Росимущества за 2018 год содержат данные о результатах деятельности 699 обществ, в отношении 283 АО (40%) не указаны сведения о размере чистой прибыли, включая сведения о 113 обществах со 100% госучастием. На начало 2020 года в Реестре федерального имущества содержатся сведения об акциях 979 обществ, таким образом Росимущество не располагает сведениями о результатах финансово-хозяйственной деятельности 606 АО, или 61,9%

Отсутствие полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО создает риски принятия необоснованных управленческих решений в области корпоративного управления, полагает СП.

Еще одна проблема, по мнению Счетной палаты, состоит в отсутствии единых принципов ведомственного закрепления ФГУПов и АО, в результате чего некоторые предприятия и общества закреплены за ведомствами без учета их отраслевой специфики. В качестве примера Счетная палата приводит Минобрнауки, за которым числятся 114 сельхозпредприятий. Также есть ФГУПы "без ведомственной принадлежности", которыми управляет Росимущество, но при этом не отражает информацию о них в бюджетной отчетности о финансовых вложениях.

Дивиденды

Счетная палата вновь обращает внимание на то, что не урегулированы вопросы дивидендной политики АО с госучастием. В частности, отсутствуют общие подходы к определению размера чистой прибыли и дивидендов, перечисляемых в доход федерального бюджета.

Ранее, в апреле, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин уже направлял премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором, в частности, рекомендовал правительству унифицировать дивидендную политику госкомпаний. Выплату дивидендов крупнейшими компаниями с госучастием регулирует правительственное распоряжение от 29 мая 2006 года N774-р. Согласно документу, госкомпании из спецперечня должны отдавать акционерам не менее 25% прибыли. В последние годы Минфин и Минэкономразвития не раз пытались добиться фиксации в этом документе правила о дивидендах в размере не менее половины прибыли, наталкиваясь на противодействие отраслевых лобби - при этом по факту большинство госкомпаний уже перешли к выплате 50%.

Кудрин отмечал, что недостатки регулирования дивидендной политики создают вариативность при подготовке решения о размере дивидендов.

В отчете СП отмечается, что в анализируемом периоде правительство издало 6 отдельных решений, допускающих выплаты дивидендов в размере как меньшем, так и превышающем норматив - 50%, а также снижающих базу расчета на определенные виды затрат. Дивидендные выплаты 19 крупнейших АО варьировались от 1,7% до 190% чистой прибыли. Анализ показал, что большую часть поступлений дивидендов (97% совокупного размера) обеспечивают только 20 АО, свыше 500 компаний в 2017-2019 годах вообще не перечисляли дивиденды в доход бюджета.

В связи с этим, по мнению СП, нужно установить единые подходы к определению размера чистой прибыли АО, подлежащей направлению на выплату дивидендов (и оснований ее снижения), а также сумм, направляемых на выплату акционерам, если чистая прибыль по РСБУ и МСФО различаются. Кроме того, нужно учесть наличие в чистой прибыли по МСФО неконтролирующих долей участия, и определить валюту отчетности для расчета размера дивидендов, советует СП.

Доходы руководителей

Счетная палата считает проблемным вопросом существенное преобладание размера вознаграждений менеджмента над средней зарплатой работников организаций государственного сектора экономики. "Для ряда АО такого рода диспропорция характерна. При этом в ряде АО по итогам года принимались решения о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу при наличии убытков", - говорится в материалах ведомства.

Также для большинства топ-менеджеров АО с госучастием не установлена обязанность по представлению сведений о полученных доходах и имуществе.

Ранее Кудрин в апрельском письме на имя премьер-министра отмечал, что сейчас у топ-менеджмента АО, включенных в спецперечень (это все крупнейшие госкомпании - ИФ), нет обязанности представлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, а также об имуществе и обязательствах их супругов и несовершеннолетних детей. В связи с этим глава СП посчитал целесообразным "предложить правительству поручить заинтересованным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть вопросы об определении единых подходов к представлению топ-менеджментом АО, где государство имеет блокирующий пакет акций, сведений о своих доходах".

Кроме того, АО недостаточно вовлечены в достижение стратегических целей, а документы средне- и долгосрочного планирования их деятельности носят во многом формальный характер, отмечает СП.

Схожие проблемы возникают и в сфере регулирования уровня вознаграждения менеджмента ФГУПов. В Положении об условиях оплаты труда руководителей таких предприятий установлено 8-кратное соотношение средней зарплаты руководителя, заместителей руководителя и главбуха и средней зарплаты работников. При этом по решению учредителя могут быть установлены условия оплаты труда руководителей в кратности до 15 и выше для предприятий, включенных в отдельный перечень, содержащий 73 предприятия, или 11,7% всех ФГУПов.

Тем самым вознаграждения руководителям ФГУПов могут устанавливаться существенно выше среднего уровня заработной платы коллектива. Например, для руководства ФГУП "УВО Минтранса России" заработная плата установлена в кратности 22, для ФГУП "Ведомственная охрана" Минэнерго России - 14,9, приводит данные Счетная палата.

При этом, говорится в отчете, уровень вознаграждения не увязывается с достижением каких-либо экономических показателей. В качестве примера СП приводит зарплату руководителя одного из убыточных ФГУПов за 2017 год - 405,9 тысяч рублей в месяц в сравнении с зарплатой руководителя прибыльного ФГУПа - 183 тысяч рублей. В 2018 году руководители предприятий получали сопоставимое вознаграждение (424,8 тысяч рублей и 431,5 тысяч рублей в месяц соответственно).