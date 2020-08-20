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От первоклассников в Подмосковье потребуют справки об отсутствии контактов с заболевшими COVID-19

Такая справка также понадобится тем, кто впервые пойдет в детсад в этом году

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Первоклассники в Московской области, а также дети, кто впервые идет в детский сад, должны будут предоставить справку об отсутствии контактов с заболевшими коронавирусной инфекцией, сообщила министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

"Мы максимально упростили этот процесс. В наших медицинских учреждениях работают кабинеты, которые мы условно называем "справка в один шаг". Мама или папа могут записать ребенка на определенное время и в один приход его осмотрит терапевт и выдаст ему справку об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями", - сказала Стригункова журналистам в четверг.

"Мы готовим для всех информационные рассылки. Будем рассылать по электронной почте, просвещать мам и пап, как быстро они эти справки смогут получить, в каких местах и по какому телефону звонить", - подчеркнула она.

Стригункова уточнила, что подобные справки нужны будут для первоклассников, для тех, кто впервые идет в детский сад, а также для тех детей, кто отсутствовал в детском саду в течение трех дней.

По словам министра, тех детей, кто возвращается в детский сад после каникул, будут осматривать врачи непосредственно в медкабинете дошкольного учреждения.

Кабинеты, где будут выдавать необходимые справки для первоклассников и детей, впервые поступающих в детсады, будут работать во всех детских поликлиниках области.

Порядка 85 тысяч детей в Подмосковье впервые пойдут в школу и детский сад в 2020 году.

Хроника 09 января – 20 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Подмосковье Коронавирус Светлана Стригункова

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