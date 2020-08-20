Режим самоизоляции для пожилых людей снимут в Подмосковье с 24 августа

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Московской области с понедельника, 24 августа снимается режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в четверг.

"Губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, отменяющее в Подмосковье ряд действующих ограничений: снимается режим самоизоляции с людей 65+ и хронических больных с 24 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и хронических больных сделали обязательным в Подмосковье с 26 марта.

В перечень хронических заболеваний, с которыми жители Московской области должны были соблюдать режим самоизоляции, входили: болезни эндокринной системы (инсулиновый сахарный диабет); болезни органов дыхания (астма, другая хроническая обструктивная легочная болезнь; бронхоэктатическая болезнь).

Туда также были включены болезни системы кровообращения (легочное сердце и нарушения легочного кровообращения); болезни мочеполовой системы (хроническая болезнь почек 3-5 стадии); наличие трансплантированных органов и тканей; новообразования (злокачественные новообразования; острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы).