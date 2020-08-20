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Эксперт призвал не транспортировать находящегося в коме Навального

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Профессор кафедры нервных болезней МГМСУ имени Евдокимова Минздрава России Алексей Савин заявил, что транспортировать оппозиционера Алексея Навального, который находится в коме, опасно, лучше от этого воздержаться.

"В коме транспортировать больного крайне опасно. Необходимо досконально знать состояние пациента. Коматозное состояние - это критическое состояние, и транспортировка может крайне неблагоприятно сложиться", - сказал Савин "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, "кома есть кома, это всегда опасно, лучше воздержаться от транспортировки, тем более, когда больной на ИВЛ". Савин отметил, что Омск - это крупный областной центр, и выразил уверенность, что всю необходимую высококвалифицированную помощь можно оказать оппозиционеру там: "В городе прекрасные врачи, которое в своем распоряжении имеют все необходимое".

Ранее в четверг таблоид Bild со ссылкой на представителя фонда Cinema for Peace сообщил, что Навального планируют отправить на лечение в Германию. "По просьбе Петра Верзилова мы из гуманитарных соображений организовали самолет со всем медицинским оборудованием, на котором Навальный может быть вывезен в Германию", - сказал представитель фонда.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на пресс-конференции, что готова оказать помощь Навальному и его семье. Политик также сказала, что российский оппозиционер может получить медицинскую помощь в Германии или Франции.

Ранее в четверг пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что оппозиционеру стало плохо во время рейса из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По данным Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

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Алексей Савин Минздрав Алексей Навальный Германия

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