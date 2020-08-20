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Макрон и Меркель выразили готовность помочь Навальному и его семье

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг выразили готовность оказать помощь российскому оппозиционеру Алексею Навальному после предполагаемого отравления.

"Что касается господина Навального, мы крайне обеспокоены и опечалены этой ситуацией", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии.

"Мы готовы оказать всю необходимую помощь Алексею Навальному и его семье в плане здоровья, убежища и защиты", - сказал французский президент, подчеркнув, что Франция "на его (Навального - ИФ) стороне".

Меркель в свою очередь отметила, что необходимы объяснения случившегося инцидента. "Мы будем требовать объяснений относительно того, при каких условиях произошло отравление", - заявила она. Канцлер добавила, что Навальный может получить медицинскую помощь в Германии или Франции.

Ранее таблоид Bild со ссылкой на представителя фонда Cinema for Peace написал, что Навального планируют вывезти на лечение в Германию. "По просьбе Петра Верзилова мы из гуманитарных соображений организовали самолет со всем медицинским оборудованием, на котором Навальный может быть вывезен в Германию", - сказал представитель фонда.

Ранее в четверг пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что оппозиционеру стало плохо в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован.

По данным Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

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Ангела Меркель Эммануэль Макрон Германия Франция Алексей Навальный

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