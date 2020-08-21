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РЖД сохранили прогноз снижению дальних пассажирских перевозок на 30%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) сохраняет июльский прогноз по падению пассажирских перевозок в поездах дальнего следования по России по итогам 2020 года на 30%.

"Мы так и идем, 30% снижения по году. Полное восстановление будет тогда, когда регионы начнут снимать ограничения", - сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.

Он отметил, что пассажирское сообщение восстанавливается медленнее, чем грузовое.

"Самый большой у нас сейчас пассажирский трафик - это, конечно же, традиционно в эти месяцы сообщение с Черноморским побережьем - Анапа, Адлер. Южное направление у нас сейчас очень востребованное, график южного направления восстановлен. За исключением, может, регионов, где не сняты ограничения, связанные с коронавирусом. Но в целом мы видим положительную динамику, мы прирастаем где-то от 1,5 до 3 процентов ежемесячно. Надеемся на очень хорошую осень, на бархатный сезон", - добавил Пегов.

Также заместитель гендиректора РЖД сообщил, что скоростной поезд "Стриж" теперь будет курсировать между Петербургом и Самарой на постоянной основе, вне зависимости от сроков возобновления железнодорожного сообщения с Берлином. Ранее составы, начавшие 21 августа курсировать по маршруту Петербург-Самара, ходили по маршруту Москва-Берлин.

"У меня пока нет информации, когда будут возобновлены перевозки, но если они будут возобновлены, то количество составов в общем обороте с Самарой позволяет возобновить перевозки (в Берлин - ИФ)", - сказал он.

По его словам, поезд будет ходить до Самары через день, а между этими рейсами будет ходить до Москвы в скоростном режиме.

"Вновь назначенный поезд не вписывается в график "по окну" (из-за ремонта моста на главном ходу - ИФ), мы вынуждены на месяц остановить сообщение", - добавил Пегов.

Ранее сообщалось, что новый скоростной поезд "Стриж" будет курсировать между Санкт-Петербургом и Самарой в августе и начале сентября. В пути предусмотрены остановки на следующих станциях: Москва (Курский вокзал), Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород (Стригино), Арзамас, Саранск и Сызрань.

РЖД

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