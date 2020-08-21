Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:34Заразились
на 20.08В России 942 106+4 785В мире 22 411 300+274 346

Тысячи человек эвакуированы из детсадов Хабаровска из-за сообщений о минировании

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Воспитанники и сотрудники 88 детских садов Хабаровска были эвакуированы в пятницу из-за сообщений о минировании, эвакуация коснулась около 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации города.

В хабаровской мэрии уточнили, что эвакуация затронула 12 732 ребенка и 2 273 сотрудника. Отмечается, что дети оперативно без паники под присмотром педагогов покинули здания детсадов.

"Они (дети - ИФ) разместились в зданиях, с которыми у нас уже налажено сотрудничество: в библиотеках, школах, домах культуры и других помещениях", - сказала начальник отдела дошкольного образования городского управления образования Елена Петрушина, чьи слова приводятся в сообщении.

Сотрудники спецслужб уже проверили 31 детский сад, взрывных устройств в них обнаружено не было. Обследование других детских учреждений продолжается.

Как сообщалось, ранее в пятницу сообщения о минировании получили суды, почта, отделения Сбербанка и налоговая служба в Еврейской АО.

Кроме того, массовые сообщения о минированиях сегодня поступили в здания судебной системы, налоговой службы, банковских организаций, почтовых отделений и объектов транспортной инфраструктуры Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на антитеррористическую комиссию региона. Аналогичные сообщения поступили в организации региона в четверг.

Хабаровск

Новости по теме

Новости

Омские врачи сообщили об отсутствии изменений в состоянии Навального

Навальный попал в больницу

Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

Навальный попал в больницу

Семья и врачи Навального решили перевезти его в другую клинику

Семья и врачи Навального решили перевезти его в другую клинику
Навальный попал в больницу

Эксперт призвал не транспортировать находящегося в коме Навального

Что произошло за день: четверг, 20 августа

РФ возобновляет международные рейсы еще из трех городов

РФ возобновляет международные рейсы еще из трех городов
Навальный попал в больницу

В Мурманске задержали главу местного штаба Навального

Медики не нашли у Навального признаков инфаркта, инсульта и COVID-19

Медики не нашли у Навального признаков инфаркта, инсульта и COVID-19

Поверхность Байкала за 75 лет потеплела на 1 градус Цельсия

Поверхность Байкала за 75 лет потеплела на 1 градус Цельсия
Навальный попал в больницу

Жене Навального разрешили посетить мужа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');