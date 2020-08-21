Тысячи человек эвакуированы из детсадов Хабаровска из-за сообщений о минировании

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Воспитанники и сотрудники 88 детских садов Хабаровска были эвакуированы в пятницу из-за сообщений о минировании, эвакуация коснулась около 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации города.

В хабаровской мэрии уточнили, что эвакуация затронула 12 732 ребенка и 2 273 сотрудника. Отмечается, что дети оперативно без паники под присмотром педагогов покинули здания детсадов.

"Они (дети - ИФ) разместились в зданиях, с которыми у нас уже налажено сотрудничество: в библиотеках, школах, домах культуры и других помещениях", - сказала начальник отдела дошкольного образования городского управления образования Елена Петрушина, чьи слова приводятся в сообщении.

Сотрудники спецслужб уже проверили 31 детский сад, взрывных устройств в них обнаружено не было. Обследование других детских учреждений продолжается.

Как сообщалось, ранее в пятницу сообщения о минировании получили суды, почта, отделения Сбербанка и налоговая служба в Еврейской АО.

Кроме того, массовые сообщения о минированиях сегодня поступили в здания судебной системы, налоговой службы, банковских организаций, почтовых отделений и объектов транспортной инфраструктуры Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на антитеррористическую комиссию региона. Аналогичные сообщения поступили в организации региона в четверг.