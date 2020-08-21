В ЕАО "заминировали" суд, почту, отделения Сбербанка и налоговую

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проверяют сообщения о заложенных взрывных устройствах, которые утром в пятницу получили в Биробиджанском районном суде, отделениях почты России, налоговой службы и отделении Сбербанка в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает пресс-служба правительства региона.

В зданиях проводится проверка, посетители и персонал эвакуированы, выставлено оцепление.

Как сообщалось, в Хабаровске 20 августа сообщение о минировании получил аэропорт, было эвакуировано 1,5 тыс. человек. Минирование было ложным. Как отметили в пресс-службе аэропорта с начала июля таких сообщений было около 20.

Позднее в тот же день сообщения о минировании получили более 1500 зданий и объектов в Москве. Во всех случаях информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась.