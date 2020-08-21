Экс-замдиректора ФСИН обвинили в хищении 95 млн руб. при постройке СИЗО

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет предъявил бывшему заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство следственного изолятора в Севастополе.

"Коршунову, а также бывшему главе "Строительное управление 23" Валерию Каклюгину, экс-менеджеру компании "Юнистрой" Андрею Угланову и бывшему гендиректору компании Майе Гагуа предъявлено обвинение в хищении денежных средств на сумму 94 млн 610 тысяч рублей", - говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, которое есть в распоряжении "Интерфакса".

Уголовное дело было возбуждено 18 августа.

С санкции Басманного суда Угланов и Калюгин отправлены под стражу до 4 октября, Гагуа на этот же срок помещена под домашний арест.

Адвокат Коршунова Александр Линников заявил "Интерфаксу", что узнал о новом обвинении из СМИ. При этом он отметил, что считает, что это "очередное пустое сфабрикованное обвинение".

В свою очередь адвокат Угланова Владимир Жеребенков рассказал агентству , что его подзащитный не признает вину в мошенничестве. При этом он признает, что давал взятку Коршунову в размере 9 млн рублей в качестве "отката за получение контракта на строительство СИЗО". Однако он был ранее освобождён от уголовного преследования в связи с тем, что добровольно изобличил взяткополучателя.

"СК криминализирует гражданско-правовые отношения. Действительно, сроки были затянуты, но это связано с тем, что стройка являлась режимным объектом и условий для работы не было создано. Кроме того, есть решение арбитражного суда от 2017 года по иску ФСИН к "Юнистрою", в котором отображены результаты проведённой Минюстом экспертизы. Эксперты пришли к выводу, что объекты были практически достроены. Тогда суд отказал в иске ФСИН", - сказал Жеребенков.

В отношении Коршунова уже вынесено два приговора за растрату и мошенничество, по которым он в настоящее время отбывает наказание.