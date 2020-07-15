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Омский школьник спас двух утопающих девушек, а сам погиб

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Иртыше утонул 15 летний школьник. Как сообщают в СКР, он купался с друзьями. Увидев, что две 17-летние девушки попали в донную яму и начали тонуть, бросился к ним на помощь, вытолкнул на берег, но сам не смог выбраться.

Это произошло вечером 15 июля в рабочем поселке Черлак.

По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи собираются изучить действия сотрудников местной администрации и служб профилактики.

Омская область Черлак Иртыш СКР

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