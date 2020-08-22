Причину затопления теплохода в Вологде установить не удалось

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Затонувшее в Вологде прогулочное судно "Капитан Артюшин" отбуксируют к месту приписки, причина его затопления непонятна.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на начальника административного департамента Алексея Никитина.

"Попытались произвести откачку воды из трюмов и внутренних помещений с помощью мотопомп, чтобы его приподнять. Но это результатов не дало, в связи с тем, что конструктив теплохода владельцем изменен. Поэтому сейчас занимаемся поиском плавсредств, которые позволят нам приподнять теплоход и отбуксировать к месту приписки и ремонта", - цитируют Никитина в пресс-службе.

Водолазы обследовали корабль, пробоин найти не смогли. После этого с помощью тросов и спецтехники теплоход подтянули к берегу. Также водолазы очистили акваторию реки от мусора, который вымыло водой из помещений подтопленного теплохода. С берега мусор убрали представители городских коммунальных служб.

Вечером 21 августа пассажирское судно совершало прогулочный рейс. Во время прохода по реке у Кремлевской площади в Вологде корабль получил повреждения. Все люди, находившиеся на борту, были спасены и доставлены на берег.