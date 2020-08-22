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После затопления в Вологде теплохода начата следственная проверка

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - По факту повреждения и затопления в Вологде прогулочного судна "Капитан Артюшин" проводится проверка, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

По предварительным данным, вечером 21 августа пассажирское судно совершало прогулочный рейс. Во время прохода по реке у Кремлевской площади в Вологде корабль получил повреждения. Все люди, находившиеся на борту, были спасены и доставлены на берег.

По данным регионального УМЧС, на борту в это время находилось 25 человек, в том числе один ребенок. Погибших, пострадавших нет.

В результате инцидента произошла утечка дизельного топлива. Для предотвращения разлива нефтепродуктов на реке установлены боновые заграждения шириной 142 метра. Сотрудники МЧС начали подготовительные работы для подъема теплохода со дна.

Вологда

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