Пожар на заводе в Башкирии локализовали на площади 6 тыс. кв. м

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Пожар на кирпичном заводе в башкирском городе Давлеканово локализован, сообщила пресс-служба республиканского Главного управления МЧС в субботу.

Как отметили в пресс-службе, пожар локализовали в 20:25 на площади 6000 кв. м, его тушение продолжается. Организуется доставка огнетушащих веществ пожарным поездом, сказали в МЧС.

При пожаре никто не пострадал.

В ликвидации ЧП задействовано 67 человек и 24 единицы техники.

Причины возгорания предстоит установить экспертам испытательной пожарной лаборатории и дознавателям МЧС.

Сообщение о пожаре на кирпичном заводе в Давлеканово по улице Рабочей поступило в 14:30 по Москве, сказали в МЧС. Известно, что он начался на кровле одноэтажного кирпичного здания.