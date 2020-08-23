В Башкирии ликвидировали пожар на кирпичном заводе

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Пожар на кирпичном заводе в Давлеканово (Башкирия) полностью потушен, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС в воскресенье.

По ее данным, пожар ликвидирован в 13:58 по Москве.

Сообщение о пожаре на кирпичном заводе поступило накануне днем. Известно, что никто не пострадал.

К ликвидации последствий ЧП привлекалось 93 человека и 28 единиц техники. Для бесперебойной подачи огнетушащих веществ был задействован пожарный поезд с объемом 120 куб. м.

Причины пожара предстоит установить экспертам испытательной пожарной лаборатории и дознавателям МЧС России.