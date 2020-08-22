Уволившийся следователь из Белоруссии задержан в Пскове

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Пскове задержан бывший сотрудник Следственного комитета Белоруссии Андрей Остапович, который подал в отставку на фоне протестов из-за результатов выборов в стране.

Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вячеслав Головин.

"Андрей Остапович был задержан вчера неизвестными сотрудниками в 20:00 в гостинице "Рижская" города Пскова и помещен в 1 отдел полиции Пскова. Он находится там в настоящий момент", - сказал Головин.

Как отметил адвокат, к подзащитному его не пускают. По словам адвоката, Остапович задержан "якобы по правонарушению о незаконном нарушении границы". Но он добавил, что в полиции ему сказали, что "ждут документов из Белоруссии на экстрадицию".

В Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с президентскими выборами 9 августа, результаты которых не признала оппозиция. В стране проходят акции протеста и забастовки.