Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Правительство планирует исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань стоимостью 183 млрд рублей из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы заседания правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В них говорится, что реализация проекта остановлена и инициировано "исключение из федерального проекта".

Минтранс поддержал исключение проекта из КПМИ, подтвердили в Росморпорте: у проекта нет грузовой базы и заинтересованных инвесторов.

"В частности, в связи со сложившейся ситуацией на внешних рынках и отсутствием грузопотока такие крупные компании, как АО "СУЭК" и АО "УК Кузбассразрезуголь", отложили рассмотрение участия в проекте",— сказали в агентстве.

Проект сухогрузного района в Тамани обсуждается с 2012 года и не раз менялся. Последний вариант проекта предусматривал его финансирование только за счет инвесторов. Концессионером должно было выступить ООО "РМП-Тамань" (принадлежит Росморпорту). Планировалось, что инвесторами станут "Кузбассразрезуголь" (КРУ), "Металлоинвест" и СУЭК (с долей по 22,5%), еще 10% могли выкупить РЖД. В рамках первого этапа с завершением в 2023 году мощность порта должна была составить 62 млн тонн, затем превысить 90 млн тонн.

Но уголь подешевел, экспорт угля сократился, упав в январе-июле на 9,2%, до 196 млн тонн). Компании потеряли интерес к поставкам через южные и северо-западные порты России.

В администрации Краснодарского края отказались назвать, сколько денег вложено в проектирование и переделку проекта, а также выкуп земель. В 2016 году сообщалось, что на проектирование района из бюджета было выделено 1,8 млрд рублей.

Кроме Тамани, из КПМИ предлагается исключить угольный терминал "Север" стоимостью 21,6 млрд рублей и строительство зернового терминала в порту Зарубино за 62,5 млрд рублей, пишет газета. Это проекты группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. После его ареста в марте 2018 года они остановились.

В Минвостокразвития сообщили, что не слышали о планах исключить эти проекты из КПМИ и будут выступать против.

По сведениям газеты, еще несколько проектов могут быть включены в КПМИ. Это в том числе развитие терминала "Дальтрансуголь" (СУЭК) с увеличением мощностей до 40 млн тонн (31,8 млрд рублей), "Высоцкий зерновой терминал" "Технотранса" (9,4 млрд рублей) и зерновой терминал в порту Тамань "Агрохолдинга-Тамань" (32,5 млрд рублей).