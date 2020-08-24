На замначальника башкирской таможни завели дело о мошенничестве

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Приволжское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о приготовлении к мошенничеству в отношении замруководителя Башкортостанской таможни Дениса Шуляченко.

Таможенному служащему вменяется часть 1 статьи 30 и часть 4 статьи 159.2 УК РФ (приготовление к мошенничеству при получении выплат).

По версии следствия, подозреваемый в январе 2019 года попытался встать на учет для получения единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилья. При этом он не сообщил, что в августе 2006 года он, как отставной военнослужащий, получил государственный жилищный сертификат и использовал его при покупке квартиры в Самаре.

Отмечается, что "подозреваемый осознавал противоправность своих действий", поскольку он возглавлял ведомственную комиссию по предоставлению сотрудникам соответствующей выплаты.

Когда сотрудники республиканского УФСБ обнаружили правонарушение, подозреваемый стоял на учете на получение единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения в размере 4,1 млн рублей.

Следователи устанавливают обстоятельства уголовного дела. В адрес руководства таможни готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за подчиненными.