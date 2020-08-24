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Правительство РФ снизило ставку по образовательным кредитам до 3%

Срок погашения долга продлен до 15 лет

Правительство РФ снизило ставку по образовательным кредитам до 3%
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Правительство установило льготную ставку образовательного кредита на уровне 3% годовых, увеличив срок его погашения до 15 лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"До сих пор условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Чтобы сделать их более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе, устанавливается фиксированная процентная ставка на льготной основе на уровне 3% годовых", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Также с трех до девяти месяцев увеличен льготный период кредитования после окончания учебы. "Это дает выпускнику возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок и при выплатах не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки", - отметил Мишустин.

Премьер отметил, что льготная ставка в 3% "может быть распространена на образовательные кредиты, которые студенты получали до вступления постановления правительства в законную силу". Для этого необходимо подать соответствующее заявление в банк.

Изменения в правила предоставления государственной поддержки образовательного кредитования были внесены правительством по поручению президента, сказал Мишустин.

21 мая президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в системе образования в условиях распространения COVID-19 предложил снизить процентную ставку по образовательным кредитам с 8% до 3% и продлить срок погашения таких кредитов.

Кроме того, Путин отметил необходимость увеличения размера налогового вычета на этапе оплаты таких кредитов. "Причем вычеты должны предоставляться как на сам кредит, так и на проценты по нему", - подчеркнул он.

Михаил Мишустин

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