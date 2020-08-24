Суд засекретил приговор челябинскому нацболу

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Челябинске Ленинский районный суд Челябинска на закрытом заседании вынес обвинительный приговор фигуранту дела о создании ячейки запрещенной в России Национал-большевистской партии Александру Крышке. При этом суд отказался назвать назначенное ему наказание.

Заседание закрыли "в целях безопасного и надлежащего отправления правосудия", говорится в пресс-релизе суда.

Суд признал Крышку виновным по ч.2 ст.282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации, запрещенной судом).

В пресс-службе суда "Интерфаксу" отдельно сказали, что "в сообщение вошла вся доступная информация", и от дальнейших объяснений отказались.

В "Другой России" сообщили, что это уголовное дело было возбуждено в начале мая в отношении 18-летних Крышки, Артема Голубева и Михаила Просвирина. Дело Крышки рассматривалось отдельно в особом порядке. Это означает, что подсудимый признал вину и заключил досудебное соглашение, считают в организации. По ее данным, после приговора "Александра Крышку вывели из зала суда без наручников".

Все трое были задержаны 8 июня ночью у здания прокуратуры Ленинского района. Там они развернули баннер с высказыванием против силовых структур и сделали фотографии. По версии обвинения, у них с собой были "коктейли Молотова", сообщили в организации.

Расследование в отношении Голубева и Просвирина продолжается.

НБП была запрещена в 2007 году Мосгорсудом и Верховным судом России. Бывшие нацболы создали партию "Другая Россия", ее также возглавил писатель Эдуард Лимонов. "Другая Россия" также не получила регистрацию у Минюста.