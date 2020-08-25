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В РПЦ решили наказывать священников за разглашение церковных тайн

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Синод Русской православной церкви предупредил клириков и монашествующих о недопустимости разглашения конфиденциальных сведений о РПЦ и установил наказания для тех, кто не будет следовать этому правилу.

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В частности, для клирика такое разглашение повлечет запрет в служении на срок до одного года (при повторном совершении того же деяния - до трех лет), говорится в журнале синодального заседания.

Для монашествующего наказанием будет отлучение от причастия на срок до одного года (при повторном совершении того же деяния - до трех лет).

При этом Синод пояснил, что благословить клирика или монаха на разглашение конфиденциальной информации о Церкви может только патриарх или епархиальный архиерей.

Поводом для принятия такого решения стали случаи разглашения внутрицерковных секретов "третьим лицам, включая представителей средств массовой информации".

РПЦ

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