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Вертолет совершил аварийную посадку в горах Сочи

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В районе хребта Аибга в Сочи совершил аварийную посадку вертолет, на борту которого, по предварительным данным, находились четыре человека, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, речь идет об одном пилоте и трех пассажирах. Собеседник агентства добавил, что к вылету готовится вертолет Южного центра МЧС России.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением информации об аварийной посадке вертолета.

Сочи

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