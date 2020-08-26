Пострадавших при аварийной посадке вертолета в горах Сочи госпитализировали

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Регионального координационного центра поиска и спасания ФКУ "Южный АПСЦ" эвакуировали пассажиров частного вертолета "Робинсон", который совершил аварийную посадку в горах Сочи.

"Пострадавшие эвакуированы с места происшествия" - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе центра.

В свою очередь, в министерстве здравоохранения Краснодарского края агентству сообщили, что бригада врачей оказала первую медицинскую помощь пострадавшим.

"Пострадавших госпитализировали", - подчеркнул собеседник.

Ранее сообщалось, что частный вертолет "Робинсон" осуществлял полет с улицы Пластунская Хостинского района Сочи на территорию поселка Красная Поляна. Три пассажира летели в гостиницу Скай-парка. Однако, вертолет сделал аварийную посадку близ санно-бобслейной трассы Сочи. Пассажирка получила травму спины, а пассажир – ушиб головы.

По факту ЧП проверку проводят транспортная прокуратура и СКР.