Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58Заразились
на 26.08В России 970 865+4 676В мире 23 889 150+241 773

Пострадавших при аварийной посадке вертолета в горах Сочи госпитализировали

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Регионального координационного центра поиска и спасания ФКУ "Южный АПСЦ" эвакуировали пассажиров частного вертолета "Робинсон", который совершил аварийную посадку в горах Сочи.

"Пострадавшие эвакуированы с места происшествия" - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе центра.

В свою очередь, в министерстве здравоохранения Краснодарского края агентству сообщили, что бригада врачей оказала первую медицинскую помощь пострадавшим.

"Пострадавших госпитализировали", - подчеркнул собеседник.

Ранее сообщалось, что частный вертолет "Робинсон" осуществлял полет с улицы Пластунская Хостинского района Сочи на территорию поселка Красная Поляна. Три пассажира летели в гостиницу Скай-парка. Однако, вертолет сделал аварийную посадку близ санно-бобслейной трассы Сочи. Пассажирка получила травму спины, а пассажир – ушиб головы.

По факту ЧП проверку проводят транспортная прокуратура и СКР.

Сочи

Новости по теме

Новости

Власти Башкирии оценили ущерб от приватизации БСК в десятки миллиардов

Виктор Гришин покинул пост ректора РЭУ имени Плеханова

Что произошло за день: среда, 26 августа

США внесли в черный список несколько российских НИИ из-за работ по химоружию

США внесли в черный список несколько российских НИИ из-за работ по химоружию

Генпрокуратура проверит законность сокращения доли государства в БСК

С Навального взыскали более 3 млн руб. издержек по иску мясокомбината

Ликвидирован пожар в заповеднике под Анапой

Ликвидирован пожар в заповеднике под Анапой

Путин потребовал проверить, как был утрачен госконтроль в БСК

Путин потребовал проверить, как был утрачен госконтроль в БСК

Газ взорвался в десятиэтажке в Керчи

Экономический кризис

Коронавирус ухудшил финансовые показатели у 46% российских предприятий

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');