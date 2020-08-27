Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:38Заразились
на 26.08В России 970 865+4 676В мире 24 176 836+287 686

Предварительной версией задымления на уральской шахте назвали возгорание кабеля

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Задымление в шахте "Южная-2" в Свердловской области, по предварительным данным, произошло из-за возгорания кабеля, сообщил агентству "Интерфакс" начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами администрации Кушвинского городского округа Алексей Егозов.

"Предварительные данные - произошло возгорание кабеля вследствие аварии в электропроводке", - отметил он.

По его данным, непосредственно в самой шахте в момент задымления никого не было. Эвакуировали персонал, находившийся поблизости.

Ранее сообщалось, что почти две сотни горняков эвакуированы из шахты "Южная-2" из-за задымления. По предварительным данным, никто не пострадал.

Свердловская область

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 27 августа

Около 200 горняков эвакуированы из шахты на Урале из-за задымления

Ливни повредили культурный центр наукограда Циолковский в Приамурье

СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В ингушской Назрани взорвалась машина

Власти Башкирии оценили ущерб от приватизации БСК в десятки миллиардов

Виктор Гришин покинул пост ректора РЭУ имени Плеханова

Что произошло за день: среда, 26 августа

США внесли в черный список несколько российских НИИ из-за работ по химоружию

США внесли в черный список несколько российских НИИ из-за работ по химоружию

Генпрокуратура проверит законность сокращения доли государства в БСК

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');