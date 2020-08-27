Предварительной версией задымления на уральской шахте назвали возгорание кабеля

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Задымление в шахте "Южная-2" в Свердловской области, по предварительным данным, произошло из-за возгорания кабеля, сообщил агентству "Интерфакс" начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами администрации Кушвинского городского округа Алексей Егозов.

"Предварительные данные - произошло возгорание кабеля вследствие аварии в электропроводке", - отметил он.

По его данным, непосредственно в самой шахте в момент задымления никого не было. Эвакуировали персонал, находившийся поблизости.

Ранее сообщалось, что почти две сотни горняков эвакуированы из шахты "Южная-2" из-за задымления. По предварительным данным, никто не пострадал.