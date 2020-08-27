ФАС проверит выбор компании Вексельберга как инвестора для аэропорта на Сахалине

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба пообещала проверить, насколько добросовестно правительство Сахалинской области подошло к выбору холдинга "Аэропорты регионов" оператором терминала аэропорта Южно-Сахалинска. Терминал еще нужно достроить.

Замглавы ФАС Александр Редько через пресс-службу отметил, что в ведомстве считают правильным "развивать крупные хабы на Дальнем Востоке на конкурентной основе с учетом необходимости построения максимально широкой маршрутной сети местных, региональных и международных авиаперевозок".

О том, что ФАС решила проверить планы властей Сахалина передать без конкурса холдингу "Аэропорты регионов" группы "Ренова" Виктора Вексельберга АО "Аэровокзал "Южно-Сахалинск" (принадлежат областному Министерству имущества и владеет недостроенным терминалом), ранее написали "Ведомости" со ссылкой на сотрудников других аэропортов.

По их данным, запросы ФАС о возможной заинтересованности в сделке получили холдинг "Базэл аэро" Олега Дерипаски, "Новапорт" Романа Троценко, "Хабаровский аэропорт" Константина Басюка, все они подтвердили интерес к активу.

"Способ приватизации путем внесения акций в уставный капитал частной компании не требует проведения конкурса. Для такого способа приватизации необходимо одобрение областной думы", - заявил изданию источник, близкий к одной из сторон проекта.

Он напомнил, что по поручению президента Владимира Путина на базе сахалинского перевозчика "Аврора" должна быть создана дальневосточная авиакомпания. "Южно-Сахалинск станет развиваться как транзитный хаб, но для этого необходимо срочно достраивать новый терминал, а конкурсные процедуры, а потом и потенциальные судебные обжалования итогов конкурса затянули бы достройку на год и больше", - добавил собеседник газеты.

Сейчас терминал южно-сахалинского аэропорта площадью 7400 квадратных метров не справляется с трафиком. Теперь там строят новый терминал площадью 40 000 квадратных метров, для достройки нужно 4,8 млрд рублей.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поручил включить в план приватизации 2020 года 100% акций АО "Аэровокзал "Южно-Сахалинск". Когда и на каких условиях будут объявлены торги по продаже или передаче акций компании, в правительстве региона не уточняют. Планируется реализация 70 501 000 акций номинальной стоимостью 7,05 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что интерес к проекту проявлял холдинг "Аэропорты регионов", который даже успел учредить компанию под инвестиции в него. Речь идет об АО "ДВ-Инвест", которое зарегистрировано в Южно-Сахалинске с уставным капиталом 3 млрд рублей. Его владельцами, по данным "СПАРК-Интерфакс", являются входящее в "Аэропорты регионов" ООО "Кольцово-проект" (49%) и АО "Ретранс" (51%) гражданина России Владимира Резера.

Правительство региона в свою очередь собиралось провести независимую оценку акций АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" и разработать условия, на которых они могут быть переданы в совместное с "Аэропортами регионов" предприятие. В случае заключения сделки холдинг мог бы достроить терминал в течение двух лет и в дальнейшем управлять им, заявляло его руководство.

Местные депутаты рекомендовали правительству рассмотреть предложения и других возможных инвесторов.

Новый терминал начали строить в 2017 году, в 2019 году его должны были сдать в эксплуатацию. Но в 2018 году федеральное правительство выпустило ряд документов, "касающихся обеспечения безопасности организации воздушных перевозок" и проект был отправлен на доработку, говорил ранее зампред правительства региона Сергей Олонцев.

В результате проект прошел Главгосэкспертизу, но объем необходимых инвестиций вырос в 1,8 раза, до 11,8 млрд рублей. До внесения изменений в проект в строительство терминала уже вложили 5 млрд рублей из областного бюджета. Мощность строящегося двухэтажного пассажирского терминала площадью почти 40 тыс. кв. м должна составлять 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900) и 250 - международных линий.

Действующий пассажирский терминал аэропорта управляется АО "Аэропорт Южно-Сахалинск", которое принадлежит правительству Сахалинской области. Аэропорт имеет статус международного с 1990 года, допущен к приему более 30 типов воздушных судов, является базовым для авиакомпании "Аврора". Из Южно-Сахалинска до пандемии коронавируса выполняли полеты девять авиакомпаний в десять городов России и семь городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (включая чартерные туристические рейсы).