Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 27.08В России 975 576+4 711В мире 24 176 836+287 686

Взрыв произошел в автомобиле на парковке цирка в Екатеринбурге

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В машине на парковке позади здания Екатеринбургского государственного цирка произошел взрыв, в результате пострадал хозяин автомобиля. Об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"По предварительным данным, взорвался (...) бензин. Мужчина открыл багажник, (после чего - ИФ) произошел хлопок. Из-за чего – разбираются сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия. (...) Происшествие не носит криминальный характер", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате воспламенения топлива повреждения получила задняя часть автомобиля.

Горелых подчеркнул, что пожарные приехали быстро и локализовали огонь. По его словам, личность хозяина машины сотрудники полиции установили оперативно, это житель Верхней Пышмы 1982 года рождения. Хозяина автомобиля с травмами бригада скорой помощи доставила в городскую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, причиной происшествия стала утечка ГСМ из пластиковой канистры, находящейся в багажнике автомобиля.

"При запуске автомобиля произошла вспышка паров, скопившихся в багажнике и салоне. В результате происшествия возгорания автомобиля не было. От вспышки повреждена обшивка багажника, а также произошла деформация кузова", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС с уточнением, что водитель в результате происшествия получил ожоги.

Екатеринбург

Новости

Песков повторил, что нет оснований для расследования инцидента с Навальным

Путин пообещал Белоруссии защитить ее суверенитет

Путин пообещал Белоруссии защитить ее суверенитет
Экономический кризис

Владельцы ТРК раскритиковали действия властей Петербурга

Навальный попал в больницу

Разработчик "Новичка" исключил его использование против Навального

Навальный попал в больницу

Полиция начала проверку в связи с госпитализацией Навального

Полиция начала проверку в связи с госпитализацией Навального
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 4 711 заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 4 711 заболевших коронавирусом

Мишустина попросили решить проблему с ценами на бензин на Дальнем Востоке

В Барнауле задержали ракетчика по подозрению в работе на украинскую разведку

В Барнауле задержали ракетчика по подозрению в работе на украинскую разведку

Предварительной версией задымления на уральской шахте назвали возгорание кабеля

Что случилось этой ночью: четверг, 27 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');