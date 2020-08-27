Взрыв произошел в автомобиле на парковке цирка в Екатеринбурге

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В машине на парковке позади здания Екатеринбургского государственного цирка произошел взрыв, в результате пострадал хозяин автомобиля. Об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"По предварительным данным, взорвался (...) бензин. Мужчина открыл багажник, (после чего - ИФ) произошел хлопок. Из-за чего – разбираются сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия. (...) Происшествие не носит криминальный характер", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате воспламенения топлива повреждения получила задняя часть автомобиля.

Горелых подчеркнул, что пожарные приехали быстро и локализовали огонь. По его словам, личность хозяина машины сотрудники полиции установили оперативно, это житель Верхней Пышмы 1982 года рождения. Хозяина автомобиля с травмами бригада скорой помощи доставила в городскую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, причиной происшествия стала утечка ГСМ из пластиковой канистры, находящейся в багажнике автомобиля.

"При запуске автомобиля произошла вспышка паров, скопившихся в багажнике и салоне. В результате происшествия возгорания автомобиля не было. От вспышки повреждена обшивка багажника, а также произошла деформация кузова", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС с уточнением, что водитель в результате происшествия получил ожоги.