"Дочка" "Роснефти" купила Еловый участок в Тюменской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Дочернее предприятие "Роснефти" ООО "РН-Уватнефтегаз" купило на торгах Еловый углеводородный участок в Тюменской области. Заявку на аукцион подавала также сама "Роснефть".

Победитель получил участок, сделав всего один шаг в аукционе и предложив 61,5 млн рублей, следует из материалов Роснедр.

Еловый участок площадью 791 кв. км не раз выставляли на торги с 2013 года. Изначально цена на участок составляла 11,2 млн рублей, а ресурсы углеводородов оценивались в 10,2 млн тонн по категории D1 и 1,1 млн тонн по D2.

В указанном аукционе стартовая цена на участок была установлена в размере 55,91 млн рублей. Ресурсы нефти оцениваются по категории D1 в 25 млн тонн, D2 - 17,1 млн тонн. Кроме того, уточнены ресурсы газа: по D1 - 3 млрд куб. м, по D2 - 2,6 млрд куб. м, а также конденсата: по D1 - 0,2 млн тонн, по D2 - 0,3 млн тонн.

Населенные пункты на территории участка отсутствуют. Железная дорога Тюмень-Сургут (ж/д станция Демьянка) находится в 115 км северо-западнее участка. Вдоль железной дороги проходят автомобильная трасса федерального значения с асфальтовым покрытием и линия электропередачи Сургут-Тюмень-Нижневартовск. В том же коридоре проходят нефте- и продуктопроводы Сургут-Омск. Ближайший магистральный нефтепровод находится в 90 км северо-восточнее участка.

В границах участка недр отсутствует какая-либо сеть дорог, доставка грузов возможна только в зимнее время года по зимникам, основные препятствия - болота, реки и озера. В летнее время грузы доставляются авиацией. Ближайший аэропорт находится в поселке Уват.

ООО "РН-Уватнефтегаз" - дочернее общество "Роснефти", занимается разведкой и добычей углеводородов на юге Тюменской области (Уватский муниципальный район), в Ханты-Мансийском автономном округе и Омской области.