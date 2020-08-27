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Задержанному в Крыму украинскому военному добавили статью о наркотиках

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Суд в Крыму в четверг продлил еще на два месяца арест военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Добринского, изначально обвиняемого в незаконном пересечении российской границы, а теперь - еще и в контрабанде наркотиков, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Ислям Велиляев.

Юрист отметил, что Добринскому вменили еще одну статью Уголовного кодекса России - "контрабанда наркотиков" (ст. 229.1).

ФСБ России 2 июня сообщила о задержании нетрезвого украинского военнослужащего, у которого также нашли пакетик с наркотическим средством. В отношении украинца возбудили уголовное дело по ч.1 ст.322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы России). Ее санкция - до двух лет лишения свободы, санкция статьи о контрабанде наркотиков - до семи лет лишения свободы.

Пресс-служба погрануправления ФСБ по Крыму предоставила журналистам видеоматериалы задержания Добринского и его допроса. Военный на допросе сказал на камеру, что он был в увольнении, пошел за сигаретами в херсонское село Сиваш, встретил компанию местных жителей, селяне ему предложили выпить и дали "на дорогу" пакет с "травкой". Украинец решил позднее прогуляться по дамбе, где его и задержали крымские пограничники. Добринский заявил, что у него не было умысла переходить границу.

28-летний уроженец западной Украины Добринский является военнослужащим 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, он женат, у него есть малолетний ребенок. С февраля 2020 года он находился в командировке на юге Украины, охранял границу с Крымом.

Командование десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ назвало информацию российского ФСБ об украинском военном "прогнозируемой российской пропагандой". "На видео (допроса - ИФ) парень выглядит подавленным. Он говорит заранее подготовленный текст", - заявило командование ДШВ украинской армии.

Постоянный представитель Украины в ОБСЕ Евгений Цымбалюк потребовал немедленно освободить Добринского.

Пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" расположены на севере Крыма, на украинской стороне им соответствуют "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка". Между российскими и украинскими пунктами пропуска есть небольшая "буферная зона".

Украина Россия Крым Евгений Добринский

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