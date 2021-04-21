Задержанный на границе с Крымом украинский военный осужден на 3,5 года

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Джанкойский районныйсуд Крыма приговорил гражданина Украины - военного, задержанного с пакетиком марихуаны на дамбе на севере полуострова в прошлом году, к трем с половиной годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба суда в среду.

Он привлечен к ответственности за контрабанду наркотических веществ и незаконное пересечение госграницы РФ (части 1 статей 229.1 и 322 УК РФ).

Подсудимый свою вину не признал. Суд отметил, что военный заявил, что марихуана не его и пересекать госграницу РФ он не собирался, так как знал, где она пролегает, и просто шел посмотреть, есть ли рыба в заливе.

Приговор пока не вступил в законную силу, может быть обжалован.

Инстанция не сообщила фамилию украинца, однако по данным "Интерфакса", речь идет о военнослужащем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгении Добринском. Адвокат осужденного Ислям Велиляев сообщил "Интерфаксу", что защита подаст жалобу на приговор в Верховный суд Крыма и будет добиваться оправдания Добринского.

Украинец содержится в СИЗО Симферополя.

Добрые селяне

ФСБ России распространила 2 июня 2020 года пресс-релиз о задержании пьяного военнослужащего ВСУ, у Добринского нашли также пакетик с наркотическим средством.

Пресс-служба погрануправления ФСБ по Крыму предоставила журналистам видеозапись задержания Добринского и его допроса. Военный говорит на камеру, что он был в увольнении, пошел за сигаретами в херсонское село Сиваш, встретил компанию местных жителей, селяне предложили выпить и дали "на дорогу" пакет с "травкой". Позже украинец решил прогуляться по дамбе, где его и задержали крымские пограничники. Добринский заявил, что у него не было умысла переходить границу.

28-летний уроженец западной Украины Евгений Добринский является военнослужащим 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, он женат и имеет малолетнего ребенка. С февраля 2020 года находился в командировке на юге Украины, охранял границу с Крымом.

Позиция Украины

Командование десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ назвало информацию ФСБ РФ об украинском военном "прогнозируемой российской пропагандой", заявив, что на видео допроса "парень выглядит подавленным и говорит заранее подготовленный текст".

Постоянный представитель Украины в ОБСЕ требовал немедленно освободить Добринского.

Пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" расположены на севере Крыма, на украинской стороне им соответствуют "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка". Между российскими и украинскими пунктами пропуска есть небольшая "буферная зона".