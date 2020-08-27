Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:40Заразились
на 27.08В России 975 576+4 711В мире 24 176 836+287 686

Московскую квартиру Гельмана обыскали по делу о тройном голосовании россиянки в Израиле

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российский галерист Марат Гельман, с 2014 года проживающий в Черногории, сообщил об обыске в его квартире в центре Москвы по делу россиянки Юлии Ильинской, которая смогла три раза проголосовать в Израиле по поправкам к Конституции РФ.

"Весь мир, наверное, знает, что я живу в Черногории с законной женой и тремя детьми, но некий суд установил, что я "фактически живу с Юлией Ильинской на Остоженке", и в связи с уголовным делом против нее сейчас в нашей московской квартире обыск", - написал Гельман в своем твиттере.

У себя в инстаграме он выложил фотографию постановления Черемушкинского суда Москвы об обыске у него в квартире. Согласно постановлению от 5 августа, районный суд разрешил следователю провести обыск в квартире Гельмана "с целью отыскания предметов и документов имеющих значение для расследования уголовного дела" (пунктуация сохранена) в отношении Ильинской. В постановлении сказано, что "в ходе предварительного следствия установлено, что Ильинская Ю.А. фактически проживает (...) совместно с отцом своего ребенка - Гельманом Маратом Александровичем".

Обыск, судя по расписке на постановлении, начался в 21:20 27 августа.

Ранее в четверг Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал Ильинскую, троекратно проголосовавшую по поправкам в Конституцию РФ. Ей заочно предъявлено обвинение в незаконном получении бюллетеня для общероссийского голосования (ч. 2 ст. 142.2 УК РФ).

По версии следствия, в конце июня 2020 года Ильинская трижды получила на территории Израиля бюллетени для общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституции РФ.

Один из бюллетеней Ильинская получила на участке для голосования при посольстве России в Тель-Авиве, второй - в генконсульстве РФ в Хайфе, а третий - дистанционно (россиянка проголосовала с помощью интернета).

Россия Израиль Черногория Москва Марат Гельман Юлия Ильинская

Новости по теме

Новости

Правозащитники сообщили о почти 100 задержанных во время акции в Минске

Что произошло за день: четверг, 27 августа

Автобус расстрелян вблизи Люботина Харьковской области

Российские военные объяснили ответ на блокировку патруля в Сирии

Российские военные объяснили ответ на блокировку патруля в Сирии

МВД Белоруссии обещало отпустить журналистов после проверки документов

Пандемия коронавируса

Власти Германии решили ввести штраф в 50 евро за отсутствие маски

Власти Германии решили ввести штраф в 50 евро за отсутствие маски

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Путин заявил о причастности США к спецоперации с 33 "чоповцами" в Минске

Путин заявил о причастности США к спецоперации с 33 "чоповцами" в Минске

Лукашенко заявил о "дипломатической бойне" в отношении Белоруссии

Лукашенко заявил о "дипломатической бойне" в отношении Белоруссии

Белорусские СМИ сообщили о попытке штурма посольства Ливии в Минске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');