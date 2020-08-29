Россияне за неделю купили туры по стране с кэшбеком на 1,4 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - По предварительным данным, россияне за неделю реализации программы кэшбека приобрели туров по России на 1,4 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова журналистам в Казани в субботу.

"У нас на данный момент предварительные итоги, "Мир" сейчас еще досчитывает. У нас в целом покупок на 1 млрд 400 млн рублей", - сказала Догузова.

Она позитивно оценила результаты программы кэшбека за туры по России. "Учитывая текущую в целом ситуацию, учитывая сроки, в которые мы ее запускали, сам период ее реализации - всего неделя, то, что летний сезон уже успел фактически закончиться к моменту, как мы ее запустили, и в целом пока еще небольшую популярность осенних путешествий по стране мы результаты этой программы оцениваем как позитивные", - отметила глава Ростуризма.

"Но это не мешает нам проанализировать итоги, в первую очередь с учетом пожеланий людей. Мы подойдем максимально клиентоориентированно, клиентоцентрично, и в случае принятия решения о продолжении этой программы мы обязательно учтем все те пожелания и просьбы, которые и туристы, и туроператоры, и бизнес озвучивали по ходу подготовки этой программы", - добавила она.

Распродажа туров по России с кэшбеком стартовала в ночь на 21 августа и завершилась ночью 28 августа. Ее цель - поддержка внутреннего туризма после пандемии коронавируса, правительство выделило на программу 15 млрд рублей. Свои предложения в рамках программы представили около двух тысяч отелей и туроператоров.