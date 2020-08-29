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Семь человек пострадали в ДТП с участием скорой в Иркутской области

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Автомобиль и карета скорой медицинской помощи столкнулись в субботу на автодороге в Иркутской области, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

По данным полиции, ДТП произошло около 19:00 (14:00 по Москве) вблизи села Никилей Качугского района. С машиной скорой столкнулся автомобиль "Лада Нива".

Как отметили в пресс-службе, по предварительной информации, в результате столкновения травмы получили семь человек. Это водитель скорой помощи, медицинский работник, четыре пациента, которых везли из медучреждения в Жигаловский район, а также пассажирка "Нивы".

Предварительно, "Лада Нива" следовала в попутном направлении. "По одной из версий, водитель скорой помощи мог уснуть за рулем и допустить столкновение с "Ладой", - сказали в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

Иркутская область МВД

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