Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:31Заразились
на 30.08В России 990 326+4 980В мире 25 222 709+226 253

В Екатеринбурге загорелся хлебокомбинат "СМАК"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге утром в понедельник случился пожар на хлебомакаронном комбинате "СМАК". Как сообщили в МЧС, с предприятия эвакуировали 250 человек. О пострадавших ничего не сообщается. В цехе частично обрушилась кровля на площади 100 квадратных метров.

В ведомстве площадь возгорания предварительно оценили в 800 квадратных метров.

Сигнал о пожаре поступил в 8:57 по местному времени (6:57 по Москве). Первоначально пожарные решили, что внутри двухэтажного цеха загорелся кабель.

По последним данным, пожарные развернули штаб для координации действий и создали два участка тушения - один внутри здания, другой на кровле. В здании работает три звена газодымозащитной службы.

В тушении пожара задействованы 18 единиц техники, 83 человека, ситуацию на предприятии отслеживают в том числе с помощью беспилотника.

"СМАК" начали строить в 1926 году, это первый хлебозавод региона. Он начал работать в мае 1927 года и с тех пор ни на один день не останавливался, говорится на сайте предприятия. В комплекс "СМАКа" входит здание бывшей фабрики-кухни, выполненное в стиле конструктивизма и признанное памятником архитектуры регионального значения.

Екатеринбург СМАК МЧС Свердловская область

Новости
Пандемия коронавируса

Дегтярев отменит все коронавирусные ограничения в Хабаровском крае

ЦИК РФ 31 августа протестирует систему электронного голосования

ЦИК РФ 31 августа протестирует систему электронного голосования

Кадыров призвал белорусский народ поддержать Лукашенко

Кадыров призвал белорусский народ поддержать Лукашенко

Власти, имея блок-пакет БСК, не могли влиять на решения акционеров

Что произошло за день: воскресенье, 30 августа

Краснодарские власти предложили закрыть доступ к заповеднику "Утриш"

Эксперты назвали взрыв ракеты причиной крушения Су-27 весной в Крыму

Эксперты назвали взрыв ракеты причиной крушения Су-27 весной в Крыму

Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве

Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве

В России коронавирус за сутки выявлен у 4 980 человек

В России коронавирус за сутки выявлен у 4 980 человек

Что произошло за день: суббота, 29 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');