В Екатеринбурге загорелся хлебокомбинат "СМАК"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге утром в понедельник случился пожар на хлебомакаронном комбинате "СМАК". Как сообщили в МЧС, с предприятия эвакуировали 250 человек. О пострадавших ничего не сообщается. В цехе частично обрушилась кровля на площади 100 квадратных метров.

В Екатеринбурге утро началось с крупного пожара: там загорелось одно из зданий хлебного завода "Смак". Площадь возгорания составляет 800 кв. м. В здании частично обрушилась кровля, площадь – 100 кв. м.



Фото: https://t.co/oqkyrBgbqU pic.twitter.com/1tevB8ZCi2 — Sota.Vision (@SotaVision) August 31, 2020

В ведомстве площадь возгорания предварительно оценили в 800 квадратных метров.

Сигнал о пожаре поступил в 8:57 по местному времени (6:57 по Москве). Первоначально пожарные решили, что внутри двухэтажного цеха загорелся кабель.

По последним данным, пожарные развернули штаб для координации действий и создали два участка тушения - один внутри здания, другой на кровле. В здании работает три звена газодымозащитной службы.

В тушении пожара задействованы 18 единиц техники, 83 человека, ситуацию на предприятии отслеживают в том числе с помощью беспилотника.

"СМАК" начали строить в 1926 году, это первый хлебозавод региона. Он начал работать в мае 1927 года и с тех пор ни на один день не останавливался, говорится на сайте предприятия. В комплекс "СМАКа" входит здание бывшей фабрики-кухни, выполненное в стиле конструктивизма и признанное памятником архитектуры регионального значения.