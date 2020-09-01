В РФ будет принят новый закон о правительстве

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Закон о правительстве будет меняться - это будет новый закон, а не поправки к прежнему, сообщил председатель комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Будет новый закон о правительстве, потому что вносить огромное количество поправок сложно. Мы понимаем, что там будет. Кроме формирования правительства нужно указывать, чем занимаются федеральные министры, чем занимаются вице-премьеры, премьер-министр и так далее. Это чрезвычайно важно, правительство управляет собственностью федеральной и еще (у него) огромное количество полномочий", - отметил он во время открытой лекции в Уральском государственном юридическом университете во вторник.