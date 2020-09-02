Урожай арбузов в Приморье снизился вдвое из-за пандемии

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Сельхозпроизводители Приморского края в сезоне 2020 года вырастили почти 500 тонн арбузов, из-за эпидемии коронавирусной инфекции объемы урожая снизились в два раза, сообщила пресс-служба правительства региона.

Урожайность в среднем составляет 520 центнеров с гектара. "Половину урожая давал Октябрьский район, в этом году из-за пандемии коронавируса на поля не смогли приехать иностранные рабочие. Поэтому объемы по сравнению с 2019 годом снизились в два раза", - приводятся в сообщении слова представителя министерства сельского хозяйства Приморья.

В Приморье основными поставщиками бахчевых культур являются Октябрьский и Спасский районы. Ранее ежегодно в регион на сельхозработы по выращиванию ягод и овощей привлекалось до 6 тыс. человек из Китая.

"В этом году мы пытались заместить китайских рабочих узбекскими, но после закрытия границ это направление пришлось прикрыть. Частично обходимся местными рабочими, но у них низкая квалификация, что сказывается на урожае. У конкурентов та же история - не хватает опытных рабочих рук", - сообщил "Интерфаксу" владелец одного из крупных бахчевых хозяйств Приморья Ким Вон Ре.