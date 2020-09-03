В Китае за сутки выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае выявлено 23 новых инфицированных COVID-19: 11 больных в активной форме и 12 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки было выявлено 27 случаев заражения: восемь активных и 19 бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зафиксировано 85 077 активных случаев заражения, из которых 2 528 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено девять новых случаев заболевания, восемь – в Гонконге и один – на Тайване. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 5 365 больных с коронавирусом: в Гонконге – 4 830 (93 случая смертельного исхода), в Макао – 46, на Тайване – 489 (семь случаев смерти).