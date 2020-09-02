Дегтярев назначил своего земляка министром культуры Хабаровского края

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначил исполняющим обязанности главы регионального министерства культуры Юрия Ермошкина, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Предшественник Ермошкина, Александр Федосов, занимал пост министра почти 15 лет и несколько дней назад принял решение подать в отставку. Сообщается, что Федосов переходит на должность первого проректора в Хабаровский государственный институт культуры.

Дегтярев высоко оценил достижения Федосова, рекомендовал новому министру сохранить с ним контакт и перенять опыт. "Мне бы очень хотелось, чтобы все хорошие начинания были продолжены новым руководителем. Юрий Иванович Ермошкин - мой земляк. Имеет положительные отзывы в Минкультуры РФ. Человек энергичный, контактный, дипломатичный, хорошо ориентируется в отрасли", - сказал врио губернатора, которого цитирует пресс-служба.

Ермошкин имеет два высших образования: инженерное и экономическое. Родился и учился в Самаре. Работал в ООО "ТГ Концерт", занимался организацией культурно-массовых мероприятий в разных регионах России.

C 2003 по 2016 годы занимал руководящие должности в компаниях по организации крупных концертных, театральных и фестивальных событий в стране. В Хабаровском крае начал работать в 2020 году в качестве директора АНО "Центр поддержки социальных инициатив "Открытый регион".