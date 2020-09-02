Россия попросила Германию сообщить, чем лечат Навального в Charite

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона в запросе о правовой помощи, направленном в органы юстиции Германии в связи с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального, просит уточнить, чем его лечат и не ухудшилось ли его состояние после прибытия в немецкую клинику.

"В запросе к немецким коллегам, в частности, есть вопросы, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния", - сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в российских правоохранительных органах.

Кроме того, по его словам, РФ просит уточнить, какое лечение применялось к Навальному во время его транспортировки из Омска в берлинскую клинику Charite.

"Помимо этого, Россия заинтересована в результатах проведенных немецкими врачами исследований и экспертиз, если такие проводились, обнаружены ли в его крови вещества из группы ингибиторов холинэстеразы и какие клинические данные указывают на это", - сказал источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что в правоохранительных органах по-прежнему не видят оснований для возбуждения уголовного дела по факту произошедшего с Навальным.

Генпрокуратура РФ ранее сообщила, что направила Германии запрос о правовой помощи по ситуации с Навальным.

Немецкую сторону попросили предоставить российским органам объяснения, сведения и доказательства названных в Берлине предварительных диагнозов, а также документы о медицинских данных и исследованиях немецких специалистов как в период транспортировки Навального из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию . Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Врачи клиники сообщили, что нашли в организме следы веществ группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервнопаралитических ядов.

Российские власти считают, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно. Сибирская транспортная полиция начала проверку по факту госпитализации оппозиционера.