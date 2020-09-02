Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:02Заразились
на 02.09В России 1 005 000+4 952В мире 25 749 642+264 875

Россия попросила Германию сообщить, чем лечат Навального в Charite

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона в запросе о правовой помощи, направленном в органы юстиции Германии в связи с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального, просит уточнить, чем его лечат и не ухудшилось ли его состояние после прибытия в немецкую клинику.

"В запросе к немецким коллегам, в частности, есть вопросы, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния", - сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в российских правоохранительных органах.

В миреCharite сообщила о небольшом улучшении у НавальногоCharite сообщила о небольшом улучшении у НавальногоЧитать подробнее

Кроме того, по его словам, РФ просит уточнить, какое лечение применялось к Навальному во время его транспортировки из Омска в берлинскую клинику Charite.

"Помимо этого, Россия заинтересована в результатах проведенных немецкими врачами исследований и экспертиз, если такие проводились, обнаружены ли в его крови вещества из группы ингибиторов холинэстеразы и какие клинические данные указывают на это", - сказал источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что в правоохранительных органах по-прежнему не видят оснований для возбуждения уголовного дела по факту произошедшего с Навальным.

Генпрокуратура РФ ранее сообщила, что направила Германии запрос о правовой помощи по ситуации с Навальным.

Немецкую сторону попросили предоставить российским органам объяснения, сведения и доказательства названных в Берлине предварительных диагнозов, а также документы о медицинских данных и исследованиях немецких специалистов как в период транспортировки Навального из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite.

В РоссииВ Омске у Навального не нашли ингибиторов холинэстеразы, но сразу вкололи атропин. ОбобщениеЧитать подробнее

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию . Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Врачи клиники сообщили, что нашли в организме следы веществ группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервнопаралитических ядов.

Российские власти считают, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно. Сибирская транспортная полиция начала проверку по факту госпитализации оппозиционера.

Алексей Навальный Германия Charite Россия

Новости по теме

Новости

Глава Севастополя рассказал Путину, как за 7,4 млрд руб. решить проблемы с водой

Глава Севастополя рассказал Путину, как за 7,4 млрд руб. решить проблемы с водой
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Задерживавшим Голунова полицейским ужесточили обвинение

Задерживавшим Голунова полицейским ужесточили обвинение

Глава МИД РФ назвал условие контактов с белорусской оппозицией

Песков заявил, что создание российской военной базы в Белоруссии не обсуждается

Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Министр обороны Белоруссии посетит Москву 4 сентября

Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября

Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября

Больше половины россиян считают, что Лукашенко сохранит власть

Больше половины россиян считают, что Лукашенко сохранит власть

В России прирост случаев COVID-19 за сутки составил 4 952

В России прирост случаев COVID-19 за сутки составил 4 952

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');