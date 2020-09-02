В ЦИК РФ заявили, что о школьных каникулах из-за выборов речи не идет

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Проведение выборов в течение трех дней в сентябре не станет поводом для школьных каникул, заверила секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина.

"Задача была поставлена: эти потоки - детей и избирателей, приходящих голосовать - развести. С учёеом этого ни о каких каникулах, конечно, речи не идет", - сказала Гришина в среду "Интерфаксу".

Она назвала три возможных выхода из положения. "Принято решение, по нашей информации, о внеклассных формах обучения. Второй вариант - дистанционные формы. Третий - разведение потоков людей внутри здания, если оно позволяет", - рассказала Гришина.

Она сообщила, что ЦИК более месяца назад обратился в Минпросвещения с предложением совместно решать эти вопросы о школах.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила на заседании в среду, что все вопросы решены "без ущерба для школьников". "Были найдены формы проведения уроков на свежем воздухе, оздоровительные мероприятия, экскурсии. Все с умом сделано, исходя из всех обстоятельств, безопасности и не в ущерб учебному процессу", - сказала она.

Сентябрьское голосование

Голосование на региональных выборах в России пройдет с 11 по 13 сентября. Большая часть избирательных участков в стране располагается именно в школах.

Ранее в среду газета "Коммерсантъ" написала, что трехдневное голосование на региональных выборах "принесло местным властям новую головную боль: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, а это для школ, где расположено большинство избирательных участков, обычный учебный день".

В Минпросвещения изданию сообщили, что никаких общих инструкций по организации учебного процесса в дни выборов на места не направляли. "В результате, как выяснило издание, регионы решают эту проблему на свое усмотрение и разными способами - от объявления "дней здоровья" с занятиями на свежем воздухе до роспуска детей на внеплановые "мини-каникулы"", - говорится в публикации.

В среду в Минпросвещении заявили, что голосование на региональных выборах, которое пройдет в зданиях российских школ с 11 по 13 сентября, не должно сказаться на безопасности школьников и образовательном процессе. "Министерство просвещения подчеркивает, что процессы, затрагивающие инфраструктуру системы образования, должны проводиться в полном соответствии с предписаниями органов здравоохранения и не должны сказываться на качестве и безопасности образовательного процесса", - сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Там добавили, что организация процедуры голосования в сентябре 2020 года отнесена к полномочиям Центризбиркома, а вопросы, которые затрагивают работу школ, "должны решаться во взаимодействии с региональными и муниципальными органами управления образованием".

В ведомстве уточняют, что к диалогу подключены в том числе надзорные органы в сфере образования.