Завод Volvo в Калуге начал выпуск грузовиков экологического класса Евро-6

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Первый грузовой автомобиль Volvo экологического класса Евро-6 произведен на заводе концерна в Калуге, сообщила пресс-служба Volvo Group.

Двигателем экостандарта Евро-6 оснащен седельный тягач Volvo FH. Ранее линейка собираемой на заводе грузовой продукции ограничивалась производством техники экологического класса Евро-5.

"Таким образом, компания "Volvo Trucks Россия" официально открывает для своих клиентов в РФ, Белоруссии и Казахстане возможность заказа грузовых автомобилей Volvo модельного ряда Volvo FH, Volvo FM, Volvo FMX экологического класса Евро-6 наряду с продолжением выпуска техники экостандарта Евро-5 аналогичной гаммы", - отмечается в сообщении компании.

Автомобиль поставлен в автопарк одного из гродненских клиентов в Белоруссию - ООО "Юмбо-Транс". За время десятилетнего сотрудничества Volvo Trucks поставила этой компании более 20 единиц техники, однако впервые заказ на седельный тягач Volvo FH экологического класса Евро-6 был размещен именно на российском производстве Volvo в Калуге.

В сообщении отмечается, что особое внимание в комплектации Volvo FH Евро-6 уделено минимизации риска попадания автомобиля в ДТП, повышению безопасности водителя и сохранности перевозимых грузов. Седельный тягач получил адаптивный круиз-контроль с системой предупреждения о фронтальном столкновении с функцией экстренного торможения в сочетании с системами удержания в полосе движения и помощи при перестроении по рядам.

Volvo Group реализует несколько проектов в индустриальном парке "Калуга-Юг", в их числе завод Volvo по производству грузовых автомобилей, сервисный центр грузовой техники "Volvo Truck Center Калуга", таможенный департамент Volvo, завод по производству экскаваторов компании Volvo Construction Equipment, завод Volvo Group Cab Factory по производству кабин для грузовых автомобилей Volvo и Renault.

Выпуск грузовых автомобилей Volvo на заводе в Калуге начался в январе 2009 года.